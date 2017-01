Pierre-Emerick Aubameyang fokuserer i øjeblikket på Africa Cup of Nations med Gabon. Han garanterer, at han aldrig skifter til Bayern München.

Dortmund-stjerne: Jeg tager aldrig til Bayern München

Dortmund-profilen garanterer således i et interview, at han aldrig skifter til Bayern München.

- Jeg tager aldrig til Bayern. Det er helt sikkert. Det vil være for hårdt for Dortmunds fans. Jeg er ligeglad med, hvad de tilbyder mig. Jeg vil sige nej, siger Aubameyang til tyske Bild.

Angriberen er i øjeblikket til Africa Cup of Nations med Gabon. Han er topscorer i Bundesligaen med 16 sæsontræffere indtil nu og har kontrakt med Dortmund frem til 2020.

Aubameyang garanterer, at han ikke skifter klub i denne vinters transfervindue, og at han spiller sæsonen færdig for Dortmund, men han garanterer ikke, at han ikke forlader Dortmund, inden kontrakten løber ud.

- Ingen kan se ind i fremtiden. Det eneste, der er sikkert, er, at jeg er i Dortmund, og jeg elsker det her. Men jeg kan ikke sige, at jeg bliver i to år mere eller i fem år eller ti år.

- Det er muligt, at der kommer en klub i juni, som bliver enig med Dortmund, og at jeg så skifter, men det tænker jeg virkelig ikke over i øjeblikket.

- Jeg koncentrerer mig om mit arbejde med mine kolleger i Dortmund og hos Gabon, siger Aubameyang.

Angriberen har tidligere ikke lagt skjul på, at han godt kunne tænke sig at skifte til Real Madrid på et tidspunkt.

Bundesligaen genoptages fredag aften, når Bayern München gæster Freiburg.