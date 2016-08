Dortmund indleder den ny sæson med hjemmesejr

I en kamp med mange chancer stod Pierre-Emerick Aubameyang for hjemmeholdets to mål, inden Mainz reducerede i tillægstiden.

Efter 17 minutter headede Aubameyang en aflevering fra André Schürrle i nettet bag den danske Mainz-keeper, Jonas Lössl.

Og efter 89 minutter cementerede Aubameyang sejren på et straffespark, der blev begået mod Schürrle, som netop er skiftet fra Wolfsburg.

Først to minutter inde i dommerens tillægstid reducerede Yoshinori Muto på et hovedstød, og det var for sent til at skabe ny spænding om udfaldet.

Dortmund burde have scoret yderligere, men omvendt havde udeholdet også sporadiske målchancer undervejs.

Danske Emil Berggreen var ikke med i truppen hos Mainz. Hos Dortmund sad den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emre Mor på bænken i hele opgøret.

Fredag vandt den forsvarende mester, Bayern München, med 6-0 over Werder Bremen, og dermed er de to største favoritter til mesterskabet begge kommet godt fra start.

Det samme er tilfældet med forsvareren Frederik Sørensen, der spillede hele kampen for FC Köln, der vandt 2-0 hjemme over Darmstadt.

Med de samme sejrscifre kunne Wolfsburg rejse hjem fra Augsburg.

Eintracht Frankfurt vandt 1-0 hjemme over Schalke 04 trods en mand i undertal i slutfasen, mens Hamburger SV hjemme spillede 1-1 mod Ingolstadt.