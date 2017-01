I Rusland fastholder man, at der ikke har fundet statsstøttet doping sted. Landets sportsminister, Vitaly Mutko (tv), mener, at den internationale antidopingorganisation Nado er ude på at sværte russisk sport til. Her ses sportsministeren sammen med Ruslands præsident, Vladimir Putin (th).

Dopingorganisation vil udelukke Rusland for sport

Det skal have store konsekvenser for russisk sport, at landet ikke får stoppet sit dopingmisbrug.

Den internationale antidopingorganisation Nado vil have udelukket Rusland fra al internationalt sport, indtil landet kan bevise, at det er i stand til at bekæmpe de massive dopingproblemer, det står med.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sanktionerne mod Rusland kommer i kølvandet på den såkaldte McLaren-rapport, der blev offentliggjort i november.

Rapporten, der var bestilt af antidopingorganisationen Wada, kom frem til, at flere end 100 russiske topatleter havde gjort brug af systematisk doping. Rapporten fastslog samtidig, at dopingen var sat i system og var statsstøttet.

Selv om Nado vil forbyde Rusland som nation at deltage i sport, så åbner organisationen op for, at atleter kan stille op under neutralt flag.

Direktøren for Nado, Joseph de Pencier, mener, at Rusland selv må være ansvarlig for at komme ind i varmen igen.

- Vejen er egentlig ret klar, men der er stadig en benægtelse af problemet. Der har ikke været nogen erkendelse endnu, siger han.

Han bakkes op af chefen for det amerikanske antidopingagentur, Usada, Travis Tygart.

- Vi har ikke set én eneste offentlig forklaring. De (russerne) kan end ikke erkende, at de tidligere har indrømmet, at der fandtes statsstøttet doping i deres land, siger han.

Med sanktionerne opfordrer Nado samtidig alle forbund til ikke at tildele Rusland flere internationale konkurrencer, indtil landet har bevist, at dopingbekæmpelsen går den rigtige vej.

I Rusland fastholder man, at der ikke har fundet statsstøttet doping sted.

Den russiske sportsminister, Vitaly Mutko, siger ifølge flere russiske medier, at Nado er ude på at sværte russisk sport til.

Forud for OL i 2016 var der en lang række russiske atleter, der blev udelukket. Dengang skyldtes det blandt andet, at de internationale dopingorganisationer ikke havde tiltro til det russiske antidopingsystem.