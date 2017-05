Dopingkarantæne giver norsk skistjerne nyt syn på livet

Succes afløste succes, indtil hun i oktober sidste år blev suspenderet efter at være testet positiv for det anabolske steroid clostebol, som hun angiveligt fik overført via en creme, som hun smurte på sine solbrændte læber.

Siden blev hun idømt 13 måneders dopingkarantæne. Pausen fra konkurrencer har fået den tidligere OL-guldvinder og syvdobbelte verdensmester til at indse, at der er andet i livet end langrend.

- Jeg har på en måde set, at livet også har andre sider. Langrend og idræt er ikke hele livet. Det er også lidt godt at opleve det. Eller godt og godt - jeg havde gerne været udelukkelsen foruden, men man får et nyt perspektiv på tingene.

- Jeg har lært, at livet går videre. Tidligere har jeg følt, at hele livet handlede om topidræt. Jeg tror, jeg kommer psykisk styrket ud af det her, siger Johaug i et interview med det norske nyhedsbureau NTB.

Hun tilføjer, at hun efter en hård start som udelukket atlet nu har vænnet sig til sin nye tilværelse.

I stedet for en travl sæson med World Cup-løb og et VM har hun haft uvant meget tid til at træne.

Hun skal nemlig være i topform, så hun kan kvalificere sig til næste års OL, når hendes dopingkarantæne udløber i november.

- Jeg føler, jeg har fået eksperimenteret lidt i min træning og har fået mere kontinuitet i at træne. Jeg har trænet mere og stået mere på ski end tidligere. Jeg har også haft et treugers højdeophold i Aspen, siger hun.

Trods dopingkarantænen får Therese Johaug stadig økonomisk støtte af Norges Skiforbund.