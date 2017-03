Dopingjægere fjerner Spanien fra sort liste

Det sker, efter at spanierne har foretaget en påkrævet opgradering af sine antidopinglove.

Wada satte Spanien på listen over "ikke-kompatible" lande i marts 2016. Det Spanske Antidoping Agentur var for lang tid om at tage de nye internationale regler til sig.

Spanierne forklarer selv forsinkelsen med det politiske dødvande, der resulterede i, at landet i ti måneder frem til oktober sidste år stod uden regering.

Tilbage på listen over sorte får i den internationale dopingbekæmpelse er der to lande, Brasilien og Rusland.

- Wada fortsætter med at samarbejde med de resterende ikke-kompatible lande for at løse problemerne, skriver Wada ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse.

Det spanske antidopingarbejde kom senest i offentlighedens søgelys, da det i februar kom frem, at der ikke var udført Wada-godkendte dopingtest i spansk fodbold i de seneste 11 måneder.