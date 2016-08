Domstol afviser paralympisk appel fra Rusland

Afvisningen af appellen betyder, at de cirka 260 russiske atleter, som var udtaget til at deltage i de paralympiske lege i Rio, nu højst sandsynligt må blive hjemme.

En domstol i Schweiz har onsdag afvist en appel fra Ruslands Paralympiske Komité (RPC) i forbindelse med, at RPC vil have omstødt en kendelse fra Den Internationale Sportsdomstol (CAS), skriver Reuters.

Kendelsen fra CAS siger, at det var lovligt, at Den Internationale Paralympiske Komité (IPC) i begyndelsen af august annoncerede en totaludelukkelse af Rusland ved para-OL på grund af Ruslands statsstøttede dopingprogram.

Ifølge Reuters kunne domstolen i Schweiz kun omstøde CAS-dommen, hvis det kunne bevises, at der er sket procedurefejl i sagen, og det viser sig nu, at det ikke har været beviseligt.

Afvisningen af appellen betyder, at de cirka 260 russiske atleter, som var udtaget til at deltage i de paralympiske lege, må blive hjemme.

Men det tyder på, at Rusland var forberedt på udfaldet, for tidligere onsdag meldte den russiske regering ud, at man i næste uge vil holde en todages konkurrence for de paralympiske atleter, der ikke kommer med til legene i Rio.

- Vi planlægger at afholde en række konkurrencer 7. og 8. september for de atleter, der har trænet i og omkring Moskva i forbindelse med at tage til de paralympiske lege, siger chefen for RPC, Vladimir Lukin.