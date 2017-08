Domstol afviser at omstøde Cristiano Ronaldos karantæne

Tidligere har Det Spanske Fodboldforbund sagt nej efter en appel om at forkorte karantænen. Den blev uddelt af forbundet efter Ronaldos udvisning i Real Madrids første Super Cup-kamp ude mod FC Barcelona.

Her blev Ronaldo først udvist, da han blev tildelt sit andet gule kort for i dommerens udlægning at forsøge at filme sig til et straffespark.

Efterfølgende skubbede verdens bedste fodboldspiller til dommeren. Det slog Det Spanske Fodboldforbund hårdt ned på.

Skubbet alene udløste fire af de fem karantænedage.