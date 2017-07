Dommernes duks: Dansk EM-stjerne uden advarsel i otte år

- Det er ret vildt. Men jeg har godt nok fået advarsler på klubplan, siger Pernille Harder før mandagens gruppekamp mod Norge ved EM.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har fået nogen på landsholdet.

- Som angriber skal man ikke lave nødbremser. Det er oftest, når man kommer ned på midtbanen.

- I angrebet er jeg med til at sætte det først pres, og det er lidt anderledes, siger den 24-årige dansker.

Spørgsmål: Så du får ingen advarsler fordi, at du kommer ind og prikker bolden fra modstanderen?

- Det kan sagtens være. Vi må nok konkludere, at det er derfor, siger Harder med et ansigtsudtryk, der viser, at hun faktisk ikke kender svaret.

Når adrenalinen pumper i kampene, så er der også mange fodboldspillere, der brokker sig til advarsler. Men ikke Pernille Harder.

Spørgsmål: Hvordan er din kommunikation med dommeren?

- Den er op og ned. Det er blevet bedre med årene. Jeg er blevet bedre til at håndtere det.

- Jeg ved faktisk ikke, om jeg har fået en advarsel for brok på klubplan, måske en eller to, siger hun.

Spørgsmål: Hvor mange advarsler får du på klubplan?

- Der var en sæson, hvor jeg havde karantæne i en kamp i Linköping. Så der har jeg fået et par gule kort. Jeg har ikke fået nogen i Wolfsburg endnu, siger Pernille Harder.

Danskeren spillede i svenske Linköping fra 2012 til 2016, hvorefter turen gik til Wolfsburg i Tyskland.

Spørgsmål: Tror du, at du kan spille en hel landsholdskarriere uden at få en eneste advarsel?

- Nej, det tror jeg ikke. Det kan være, at jeg kommer længere ned på banen, når jeg bliver ældre, og så tager jeg måske et gult kort indimellem, siger Harder.

Landstræner Nils Nielsen har et par bud på, hvorfor Pernille Harder nærmer sig 100 landskampe uden en eneste advarsel.

- Harder har så god en balance, at hun sjældent kommer skævt ind i nærkampene.

- Selv om hun er en fantastisk bolderobrer, så laver hun ikke frispark, men stjæler bolden. Hun kommer på kroppen af sine modspillere og får prikket bolden på en meget elegant måde, siger Nils Nielsen.

- Det er faktisk også årsagen til, at hun sjældent tilkæmper sig straffespark. Hun har så god en balance og er så elegant, at hun ikke er til at vælte.

- De kan skubbe hende lidt ud af balance, men hun er så fair, at hun ikke lader sig vælte - det ville give os flere straffespark.

- Jeg har stor respekt for, at hun ikke lægger sig ned, siger landstræneren.

Pernille Harder og resten af det danske landshold møder mandag aften Norge ved EM.

Danmark skal tage point for at have en chance for at nå kvartfinalen, mens Norge skal vinde med 3-0 eller mere for at give sig selv muligheden for at avancere fra gruppen.

De hollandske værter topper gruppe A med seks point foran Danmark og Belgien med hver tre. Norge har nul point.

De to bedste hold får adgang til kvartfinalerne.

Der er kampstart klokken 20.45.