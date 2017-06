Dolberg efter trænerskifte: Jeg skal ingen steder

Tirsdag blev det officielt, at Peter Bosz fremover skal stå spidsen for Borussia Dortmund, og dermed mister Dolberg den træner, der gav ham chancen og lagde grunden til angriberens imponerende første seniorsæson.

Når Kasper Dolberg vender tilbage til Amsterdam og Ajax efter sommerferien, bliver det med udsigt til at skulle arbejde under en ny træner i den hollandske storklub.

På vanlig facon tager den 19-årige landsholdsspiller dog nyheden med knusende ro.

- Det bliver spændende, men selvfølgelig havde jeg helst set, at vi havde fortsat med vores træner. Men det er, hvad der sker, og så må vi se på det, når vi har fået en ny.

- Han har troet meget på mig og givet mig meget tillid, så selvfølgelig har han betydet noget. Men jeg regner ikke med, at jeg bliver en anden fodboldspiller, fordi vi får en ny træner, siger Kasper Dolberg.

I både tyske og hollandske medier har Dolberg i løbet af sæsonen været kædet sammen med Dortmund, og de rygter har fået ny energi, efter at den tyske klub nu har snuppet hans træner.

Men stortalentet slår igen fast, at hans nære fremtid ligger i Amsterdam.

- Som det ser ud nu, bliver jeg i Ajax. Det er det, jeg har indstillet mig på. Jeg er glad for at være der, for det er en god klub og en god by, siger han.

Efter en sæson med 23 mål i 48 kampe er det naturligt, at Dolberg er et varmt navn i sommerperioden, hvor der er tradition for mange rygter.

Det er en ny situation for talentet fra Silkeborg, der ved indgangen til sæsonen var et forholdsvis ukendt navn. Derfor lader han sig heller ikke rive med af den store interesse.

- For et par måneder siden havde jeg slet ikke de tanker. Der tænkte jeg, at jeg skulle være i Ajax i mange år. Jeg vil bare gerne fortsætte hernede, og jeg har det godt lige nu, fastslår Kasper Dolberg.

Ud over en ny træner kan han også se frem til øget konkurrence om spilletiden i den kommende sæson.

Veteranen Klaas-Jan Huntelaar vender nemlig tilbage til Ajax efter en årrække i større europæiske klubber.