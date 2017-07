Djokovic vinder udsat kamp og booker kvartfinaleplads

Den kamp endte med et overraskende Nadal-exit, men i tirsdagens udsatte kamp var favoritten Djokovic altså for stærk for Mannarino. Sejrscifrene lød på 6-2, 7-6 (7/5) og 6-4 i en kamp, der varede lidt over to timer.

Mod slutningen af kampen bad Djokovic om en medical timeout, og serberen så også ud til at have store problemer med skulderen.

Derfor var han formentlig også lettet, da han efter en række nervepirrende matchbolde formåede at lukke kampen i tredje sæt.

Dermed er Djokovic som den ottende og sidste herrespiller klar til kvartfinalen ved Wimbledon. Her venter tjekkiske Tomas Berdych.

Andenseedede Novak Djokovic har vundet Wimbledon tre gange i karrieren.