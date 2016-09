Russeren Mikhail Youzhny måtte trække sig fra kampen mod Novak Djokovic. Dermed er serberen klar til fjerde runde i US Open uden at få meget sved på panden.

Djokovic sejrer endnu en gang uden kamp i US Open

Dermed er Djokovic videre til ottendedelsfinalen i U.S. Open nærmest uden at have spillet tennis. I anden runde trak serberens tjekkiske modstander, Jiri Vesely, sig med en skade allerede inden kampen.

- Det er svært at sætte ord på lige nu. Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har været i denne situation før, hvor jeg kun har spillet 30 minutters tennis i anden og tredje runde, sagde Djokovic på banen efter kampen ifølge Reuters.

I næste runde skal den forsvarende mester møde den 21-årige brite Kyle Edmund, der har vist sig som lidt af en favoritdræber.

Den unge Edmund slog i tredje runde den seedede amerikaner John Isner med 6-4, 3-6, 6-2, 7-6. I første runde af turneringen tordnede Edmund franskmanden Richard Gasquet, der var seedet som nummer 13, ud af turneringen i tre sæt.

29-årige Djokovic er ikke sikker på, at det er en fordel at være sluppet let igennem de to seneste runder.

- Det kommer an på, hvordan du ser på det, siger han.

- Når man tænker på alle de kampe, jeg har spillet, og hvad jeg har været igennem med min krop, så tror jeg, at det er meget godt at have nogle fridage. På den anden side skal man være i kampform, når man går ind i anden uge af en grand slam-turnering, siger Djokovic.

Serberen har døjet med en skade i de seneste måneder.

Også spanske Rafael Nadal nåede torsdag fjerde runde for første gang, siden han vandt turneringen i 2013. Nadal vandt i tre sæt med cifrene 6-1, 6-4, 6-2 over Andrey Kuznetsov fra Rusland.

- Andrey er altid en svær modstander. Han returnerer godt og har gode slag fra baglinjen, siger fjerdeseedede Nadal ifølge Reuters.

Han møder franske Lucas Pouille i næste runde.