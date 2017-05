Djokovic mærker fremgang efter krise trods Nadal-tæv

Efter en række tidlige exit var det Djokovic' første semifinale i lidt mere end fire måneder, hvorfor han trods alt rejser fra den spanske hovedstad med oprejst pande.

- Det var været en positiv uge med positiv erfaring. Jeg tager mere positivt med mig end negativt til næste uges turnering i Rom.

- Jeg føler, at jeg spillede godt igennem hele ugen. Nu håber jeg at blive endnu bedre og stærkere, siger Novak Djokovic efter semifinalen mod Nadal.

Den vandt spanieren overbevisende med 6-2, 6-4, men det kan forklares med Nadals forrygende form, mener Djokovic.

Nadal har i den seneste tid gjort rent bord med sætsejre på 2-0 ved triumferne i både Barcelona Open og Monte Carlo Masters.

- Jeg kunne ikke have spillet bedre. Jeg mødte en spiller, der var alt for god. Jeg må bare videre. Det var et fint resultat at nå semifinalen, og forhåbentlig kan jeg også få et godt resultat i Rom, siger Djokovic.

Grussæsonen kulminerer med grand slam-turneringen French Open, der begynder i Paris 28. maj.