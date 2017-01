Djokovic lider sensationelt exit i Australian Open

Efter næsten fem timers spil vandt den undertippede usbeker med 7-6, 5-7, 2-6, 7-6, 6-4.

Novak Djokovic har vundet Australian Open seks gange, og med en syvende sejr ville han være blevet turneringens mest vindende i herresingle gennem tiderne. Aktuelt deler han rekorden med Roy Emerson.

Med blot en enkelt turneringssejr i sine mere end 12 år som professionel har Istomin ikke et cv, der skaber frygt, men fremtidige modstandere vil formentlig notere sig torsdagens kamp mod Djokovic.

Her viste Istomin sig som frygtløs. Han spillede aggressivt og turde tage de lange dueller mod den serbiske storfavorit.

Første sæt vandt usbekeren med 7-6 efter en dramatisk tiebreaksejr på 10-8.

Andet sæt var ligeledes jævnbyrdigt, men Istomin fik en enkelt mulighed for at tage hele puljen, men han missede en sætbold. I stedet lykkedes det Djokovic at bryde, så han kunne tage sætsejren med 7-5.

I tredje sæt var der den forventede klasseforskel, og Djokovic vandt hurtigt og sikkert med 6-2.

Dermed synes resten af kampen blot en formalitet for den forsvarende mester, men sådan blev det ikke.

Istomin brød Djokovic til 2-0, og bragte sig siden 3-0 og 4-1, før Djokovic med stort besvær fik brudt tilbage.

Nok en gang skulle Istomin få mulighed for at vinde sættet, men han formåede ikke at bryde Djokovic ved 5-4 på sin ene sætbold.

Fjerde sæt endte i tiebreak. Hurtigt fik Istomin et mini-break, og han endte med at fremtvinge et femte sæt med endnu et servees.

Efter mere end fire timers tennis skulle man tro, at den forventede styrkeforskel endelig ville vise sig, men Istomin holdt kadencen i sit livs måske bedste kamp.

Han brød Djokovic til 3-2, og fire partier senere kunne han selv serve den sensationelle sejr hjem.

Istomins eventyr fortsætter med kampen mod spanieren Pablo Carreño Busta i tredje runde.

Inden Djokovic' nederlag havde tredjeseedede Milos Raonic spillet sig videre til tredje runde. Han slog Gilles Müller fra Luxembourg med 6-3, 6-4, 7-6.