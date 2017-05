Djokovic kæmper sig i kvartfinalen i Madrid Masters

For et års tid siden var serberen Novak Djokovic tæt på umulig at besejre og hev den ene store tennistitel efter den anden ind på meritlisten.

Siden røg han dog ind i et formdyk, som han stadig forsøger at slide sig ud af. Torsdag tog han endnu et skridt i den rigtige retning ved at spille sig i kvartfinalen i Madrid Masters efter en sejr på 6-4, 7-5 over spanieren Feliciano López.