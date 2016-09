Stanislas Wawrinkas (billedet) farlige baghånd er et af de våben, Novak Djokovic frygter mest.

Djokovic frygter Wawrinkas niveauløft på den store scene

Stanislas Wawrinka har voldt Novak Djokovic før, og den serbiske verdensetter har stor respekt for schweizeren

Wawrinka har tidligere drillet Djokovic i grand slam-turneringer. Og det er netop schweizerens evne til at løfte sit spil på den store scene, som kan give serberen problemer.

Verdensetter Novak Djokovic fører 19-4 i indbyrdes møder med Stanislas Wawrinka inden US Open-finalen søndag. Men serberen føler sig på ingen måde som en stor favorit.

- Han er en spiller til de store kampe. Han elsker at spille på den store scene mod store spillere, for det er der, han løfter sit præstationsniveau. Han bliver ikke stresset ved store kampe, siger Novak Djokovic ifølge nyhedsbureauet AFP.

Derudover er der flere elementer i Wawrinkas spil, som Djokovic skal passe på.

- Han er kraftfuld og har en stor serv. Og måske den bedste og mest effektive enhåndsbaghånd i verden nu. Han kan være farlig for enhver, lyder det fra den 12-foldige grand slam-vinder.

Ved French Open i 2015 mødtes de to i finalen, og Djokovic var storfavorit til at vinde den grand slam-turnering, der som den eneste manglede i samlingen på daværende tidspunkt.

Men Wawrinka viste netop her, hvor skræmmende han kan være på sit topniveau. Den serbiske favorit blev slået i fire sæt.

Også ved Australian Open i 2014 vandt schweizeren, da de to mødtes i kvartfinalen - den gang i en tæt femsætter.

Djokovic har dog vundet 19 af de 23 møder, og han er favorit til at tage endnu en sejr, når de to tørner sammen sent søndag aften dansk tid.

Uanset hvad har de to spillere det med at levere tennis på et tårnhøjt niveau, når de mødes, og det kan man forvente igen ifølge Wawrinka.

- Kampene har altid været interessante at kigge på grundet den måde, vi spiller på. Jeg prøver at være aggressiv, og jeg kan spille med stor kraft, mens han har en fantastisk defensiv, siger Wawrinka.

Schweizeren er på jagt efter sin tredje grand slam-titel - den første i New York.