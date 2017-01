Djokovic efter chokexit: Modstanderne lugter mere blod

Selv erkender han da også, at han ikke er lige så skræmmende for sine undertippede modstandere, som han var for et år siden.

- De har helt sikkert fået en større tro på, at jeg eller andre modstandere kan besejres. Men hvis de ikke troede på det, ville de heller ikke stille op. De går ud og giver deres bedste.

- I dag var Denis undertippet, men han viste ingen tegn på nerver i de afgørende øjeblikke. Alting klappede, det var den rigtige dag for ham. Han var den bedste spiller, siger Novak Djokovic.

Serberen har vundet Australian Open seks gange. Ikke siden 2006 er han røget så tidligt ud af turneringen, og ikke siden 2008 er det sket på tværs af alle grand slam-turneringer.

- Jeg er ikke vant til at ryge så tidligt ud af Australian Open. Jeg har altid spillet så godt her. Gennem de seneste ti år har jeg vundet her seks gange.

- Publikum har altid været flinke ved mig, og jeg har nydt det meget. Selvfølgelig er det skuffende at ryge ud, men i sidste ende må jeg bare acceptere det, siger Djokovic.