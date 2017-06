Djokovic: Jeg skal nok komme gennem krisen

Efter et tæt første sæt, som Thiem vandt i tiebreak, tog østrigeren andet sæt med sikre 6-3, inden han rundede af med at hamre Djokovic ud i mørket med 6-0 i tredje sæt.

Dermed løb Djokovic ind i endnu en grand slam-nedtur, efter at han for bare et år siden var indehaver af alle fire grand slam-titler, da han triumferede på gruset i Paris.

Serberen har i et års tid været et godt stykke fra den topform, der gjorde ham tæt på uovervindelig i et par år, og han erkender, at han er inde i en spillemæssig krise.

- Alle topspillere går igennem den slags. Jeg skal nok komme igennem det, og jeg skal nok lære min lektie og finde en vej ud, siger den tidligere verdensetter efter nederlaget til Thiem.

- Det er en stor udfordring, men jeg er klar til det.

Det var første gang siden 2005 i grand slam-sammenhæng, at Novak Djokovic blev tildelt et såkaldt "æg" med Thiems sætsejr på 6-0.

Østrigeren skal nu i semifinalen møde genopstande Rafael Nadal. Spanieren klarede hurtigt sin kvartfinale, da landsmanden Pablo Carreño Busta måtte trække sig med en skade tidligt i andet sæt.

Nadal har været forrygende i denne grussæson, hvor det kun er blevet til ét nederlag. Det var til gengæld til netop Dominic Thiem i Rom i sidste måned.