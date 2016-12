Divisionsspiller skal erstatte gravid stjerne i Esbjerg

Estavana Polmans graviditet giver plads til en retur for Nanna Friis-Traberg i Team Esbjerg.

Det bliver en gammel Team Esbjerg-kending, som midt i sæsonen kommer klubben til undsætning, efter det tirsdag blev meldt ud, at stjernen Estavana Polman er gravid og misser resten af sæsonen.

Det meddeler Team Esbjerg i en pressemeddelelse.

Både sportschef Thomas Hylle og cheftræner Lars Frederiksen siger, at der ikke er en forventning om, at Nanna Friis-Traberg kan levere på samme høje niveau som Estavana Polman, men at hun skal bidrage med "sine egne kvaliteter".

Nanna Friis-Traberg spillede på Esbjergs førstehold frem til 2008 og siden to år på klubbens andethold, før hun i 2010 flyttede til København for at studere.

Hun glæder sig over at være tilbage på den jyske vestkyst.

- Jeg har hele tiden haft en drøm om at vende tilbage til klubben, men jeg troede ikke, det var realistisk.

- Nu får jeg mulighed for at komme ind på et hold, der i mellemtiden er rykket op i toppen af dansk håndbold, siger Nanna Friis-Traberg.

Team Esbjerg er forsvarende danmarksmestre og ligger aktuelt nummer tre i Primo Tours Ligaen. Klubben er desuden nået til anden fase i Champions League.