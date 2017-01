Diego Costa er klar for Chelsea efter rygter om ballade

Chelseas topscorer er til rådighed til kampen mod Hull, efter at han sad ude i sejren over Leicester.

Diego Costa var ikke med, da Chelsea i sidste uge vandt 3-0 ude over Leicester, officielt på grund af problemer med ryggen.

I kulissen har det imidlertid føget med rygter om, at den brasilianskfødte spanier havde haft en konflikt kørende med en fysisk træner i Chelsea.

Samtidig spekulerede britiske medier kraftigt i, at en kinesisk klub skulle være klar til at betale et meget stort beløb for at hente Diego Costa.

Angriberen deler Premier Leagues topscorerværdighed med Manchester Uniteds Zlatan Ibrahimovic og Arsenals Alexis Sanchez.

Trioen har alle lavet 14 ligamål i indeværende sæson.

Chelsea topper Premier League med 52 point efter 21 runder. Klubben har et forspring på syv point ned til Tottenham og Liverpool.