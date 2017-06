Diego Costa: Conte vil have mig ud af klubben

Den spanske angriber beretter om et lidet hjertevarmt forhold mellem ham og den italienske manager Antonio Conte, som allerede har meddelt Costa, at han næppe skal forvente meget spilletid i næste sæson.

- Conte har sendt mig en besked for at fortælle mig, at jeg ikke er i hans planer for Chelsea, siger angriberen ifølge Reuters.

- Mit forhold til træneren har været dårligt i denne sæson. Det er en skam, men det er tydeligt, at træneren ikke regner med mig, og han vil ikke have mig der (i Chelsea, red.).

Diego Costa kom til den blåblusede London-gigant i 2014 efter fire år i Atlético Madrid.

Og stod det til Costa, vendte han meget gerne tilbage til Diego Simeones Atlético Madrid-hold, men klubben har transferkarantæne i det kommende transfervindue.

Derfor vil Costa tidligst kunne skifte til Madrid-klubben til januar, og det er et problem.

- Det ville være rart at komme tilbage, men det er svært at skulle undvære at spille i fire-fem måneder. Det er et VM-år (2018, red.), og der er meget at tænke på. Jeg er nødt til at spille, sådan er det, lyder det fra Costa.

- Det er kompliceret, men folk ved, at jeg elsker Atlético højt, og jeg elsker at bo i Madrid.

Diego Costa er født i Brasilien, men stiller op for Spanien.

Han scorede 20 mål i 35 Premier League-kampe i denne sæson, hvilket gav ham en delt fjerdeplads på topscorerlisten.