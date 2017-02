Det er stadig usikkert, om det bliver Nicklas Dannevang eller Steve Clark, der kommer til at vogte målet for Horsens, når de møder Silkeborg på lørdag. Arkivfoto.

Der er dømt målmandsduel i Horsens før Silkeborg-kamp

Men for første gang i lang tid vakler den 26-årige målmand på tronen, da klubbens nye amerikanske keeper, Steve Clark, skubber på for at få en startplads.

Det er usikkert, hvem der kommer til at vogte målet for AC Horsens, når holdet møder Silkeborg lørdag på udebane i Superligaen.

- Det er en fornøjelse at have to målmænd, som er klar, parate og fit for fight til at begynde en rigtig skarp konkurrence, siger Henriksen.

Da vinterens transfervindue lukkede, bød fodboldklubben velkommen til fire nye spillere.

En af dem er den 31-årige målmand Steve Clark. Han har blandt andet en fortid hos Hønefoss BK i Norge, før han skiftede til AC Horsens fra MLS-klubben Colombus Crew.

- Lige nu og her skal jeg vælge mellem to målmænd, som er rigtig dygtige. Det er en god situation, siger Bo Henriksen.

- Men det kommer selvfølgelig til at have en konsekvens for en af dem, som ikke kommer til at starte inde. Sådan er det. Det er virkeligheden, lyder det videre.

Hvilken målmand, der starter inde, bliver muligvis først afgjort på dagen, oplyser træneren.

- Det vigtigste for os er, at vi vælger ud fra dagsformen, siger han.

Horsens indtager en syvendeplads med 27 point før weekendens kamp, mens Silkeborg ligger på tiendepladsen med 24 point.

- Silkeborg har været rigtig dygtige i opstarten. De har vundet stort set alle deres kampe og vist rigtig godt fodboldspil, siger han.

- Vi havde vores assistenttræner ude og kigge på, da de slog Hobro 4-0 her i weekenden. Dem har vi respekt for. Det er et hold med en masse kvalitet og en masse power.

Lørdagens kamp bliver spillet i Silkeborg klokken 16.