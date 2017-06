Dennis Ceylan mister Wembley-kamp efter kokainsag

Det er konsekvensen af, at det for ni dage siden kom frem, at Ceylan er blevest testet positiv for brug af kokain.

Det Britiske Bokseforbund, BBBoC, har besluttet, at Ceylan ikke må stille op, fortæller Ceylan til Jyllands-Posten.

Han har forståelse for beslutningen.

- Den er blevet aflyst for mit vedkommende, fordi BBBoC mener, at det vil skabe et dårlig ry i boksning, hvis jeg fik lov at bokse efter min sag med kokain.

- Jeg kan godt forstå det, hvis de har boksere i Storbritannien, som har fået karantæne for brug af kokain, og jeg så får lov at bokse derovre. Det ville ikke give mening, siger Dennis Ceylan til Jyllands-Posten.

Han blev sidste år europamester i fjervægt, men han er ikke længere indehaver af titlen.

I sidste uge meddelte han gennem Team Sauerland, at han ville undlade at forsvare EM-titlen for i stedet at jagte en VM-titel.

En sejr over Kid Galahad skulle netop hjælpe ham nærmere en VM-kamp.

I opgøret mellem Galahad og Ceylan var desuden en mindre titel hos bokseforbundet IBF på spil.