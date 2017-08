Den spanske liga afviser at modtage Neymar-betaling

- Vi kan bekræfte, at spillerens (Neymar, red.) repræsentanter kontaktede ligaen for at betale klausulen, men at det blev afvist, siger han.

En frikøbsklausul i spansk fodbold adskiller sig fra andre lande.

I Spanien er det spilleren selv, der køber sig fri, hvorimod det i andre lande ofte er den købende klub, der betaler et beløb til den sælgende klub.

Spilleren betaler beløbet til den spanske liga for at blive løst af sin kontrakt. Ligaen flytter derefter pengene til den sælgende klub.

Ifølge nyhedsbureauet AP vil ligaen ikke fungere som mellemmand for handlen mellem Barcelona og PSG. AP skriver dog også, at handlen kan blive gennemført, hvis Neymar selv står for at betale beløbet til Barcelona.

Avisen The Guardian skriver, at det ifølge den spanske liga kun er spanske klubber, der kan indløse Neymars frikøbsklausul.

Dog ikke hvis Neymar selv står for at betale pengene til Barcelona.

Neymars rådgivere vil nu kontakte Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for at anmode om at få handlen med den franske storklub PSG gennemført, rapporterer den spanske avis Marca.

Skulle handlen på 1,65 milliarder kroner gå igennem, vil det gøre Neymar til den klart dyreste fodboldspiller i historien.

Han vil i så fald være mere end dobbelt så dyr som Paul Pogba, der sidste år blev købt af Manchester United for knap 800 millioner kroner.