Delaneys afløser imponerer holdkammeraterne

Serberen Uros Matic er ny maskinmester på FC Københavns midtbane, hvor han skal tage over for Thomas Delaney.

FC København har haft lidt over en måned til at køre afløseren for den tidligere anfører Thomas Delaney ind på klubbens centrale midtbane, og umiddelbart ligner serberen Uros Matic den nye faste makker til William Kvist.

- Han er kommet rigtig fint ind på holdet. Man kan se, at han er en dygtig spiller. Han har flair for at se spillet. Han er dygtig med bolden, han er god til at sætte andre op, sætte fart i bolden og score mål.

- Han er lidt mere boks-til-boks og offensiv i nogle af tingene end Delaney, siger William Kvist.

Matic får efter alt at dømme også chancen torsdag aften, når FCK møder PFC Ludogorets på udebane i Europa Leagues 16.-delsfinale. Det er danskernes første betydende kamp i to måneder.

En anden midtbanekollega, Youssef Toutouh, ser et stort lys i Matic, selv om han skal løfte en tung arv på FCK-holdet.

- Jeg kunne allerede se den første dag, at han er en rigtig god spiller på bolden. Han har et rigtig godt touch, og han stresser aldrig, siger Toutouh.

- Det er vigtigt som midtbanespiller at holde hovedet koldt i alle situationer, og det føler jeg, at han kan. Han kan også løbe rigtig meget, og han har et godt venstre ben.

- Det er et stort tab at miste Delaney, men jeg føler, at det hele er rigtig positivt omkring Matic, siger Toutouh.

FCK-manager Ståle Solbakken forventer ikke, at det skaber alverdens ændringer, at Matic ryger ind på midtbanen i stedet for Delaney, men det giver holdet en anden dimension.

- Matic har ikke det hovedspil, som Thomas Delaney har, og han er ikke den samme trussel i feltet, men han er måske en bedre pasningsspiller, som også er bedre til at drive bolden frem, siger Solbakken.

FCK købte i sommer slovakken Jan Gregus, som også skal kæmpe med om pladserne på den centrale midtbane.