Delaney skal ned til ny træner: Werder fyrer Skripnik

Bundesliga-klubben Werder Bremen har fyret cheftræner Viktor Skripnik med øjeblikkelig virkning efter at have åbnet sæsonen med tre nederlag i ligaen og en samlet målscore på 2-12.

Den berømte dråbe, som fik bægeret til at flyde over, var lørdagens nederlag på 1-4 til Borussia Mönchengladbach.

- Vi har besluttet at tage dette skridt, da vi efter Gladbach-kampen ikke følte, at den nuværende konstellation var i stand til at vende tingene på den korte bane, siger sportsdirektør Frank Baumann til Werders hjemmeside.

For en måned siden skrev FC Københavns landsholdsspiller Thomas Delaney kontrakt med Werder Bremen. Men han skifter først til den tyske klub ved årsskiftet.

Han kommer dermed ned til en ny cheftræner.

Den 46-årige ukrainske træner nåede små to år i Werders trænersæde. Som spiller nåede han over 130 kampe for klubben fra 1996 til 2004.

I sidste sæson undgik Werder Bremen med nød og næppe nedrykning fra Bundesligaen, men der har ikke været tegn på bedring i indledningen på denne sæson.

Skripniks to assistenter Florian Kohfeldt og Torsten Frings er ligeledes blevet fritstillet.