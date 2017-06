Delaney ser tilbage på superår: Jeg har ændret mig

- Det har så absolut været min bedste sæson. Jeg er begyndt at score mål og har fået manifesteret, at jeg godt kan klare mig udenlands. Det er store skridt, der er taget på et år, siger Thomas Delaney.

Kontrakten med Werder Bremen blev underskrevet et halvt år, inden han tiltrådte i klubben. Jobsikkerheden har været medvirkende til, at han har udviklet sig til en mere iøjnefaldende og målsøgende spiller.

Seks mål i Superligaen i efteråret blev fulgt op af fire forårsmål i Werder Bremen. Ikke dårlige tal for en central midtbanespiller, der tidligere havde ry for at være lidt anonym på banen.

- At jeg skrev under med Werder i så god tid, gjorde at jeg var lidt mere rolig. Jeg begyndte at tage lidt flere risici og prøve lidt flere ting. Heldigvis var det den rigtige vej at gå.

- Det har ændret mig som spiller og gjort mig lidt mere alsidig og offensiv. Tidligere var jeg lidt mere en kontrollerende midtbanespiller, hvor jeg nu har fået lidt større tilstedeværelse i feltet og lidt mere målfarlighed, siger han.

Med en solid præstation mod Tyskland tirsdag aften understregede Delaney sine fremskridt, og lige som i Bremen ligner han lige nu en hjørnesten på det danske landshold.

Han er utvivlsomt i startopstillingen igen på lørdag, når Danmark møder Kasakhstan i VM-kvalifikationen.

- Det handler kun om resultatet. Om det så skal blive grimt mod kasakherne, så tager vi det med, fastslår Thomas Delaney.