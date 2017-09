Delaney-hattrick holder Danmark på VM-sporet

Det begynder at dufte lidt mere af en VM-slutrunde næste sommer for det danske fodboldlandshold.

Thomas Delaney var helt ustyrlig og scorede tre gange, mens brandvarme Christian Eriksen nettede en enkelt gang i kampen.

På forhånd havde spillere og landstræner Åge Hareide sagt, at fredagens mindeværdige 4-0-sejr hjemme over Polen ikke var meget værd uden endnu en sejr i Jerevan.

Det krævede den samme indstilling og energi, som man så mod Polen, men den var der dog langt fra i begyndelsen af kampen.

Danskernes kæder hang slet ikke sammen, og der var store områder for armenierne at løbe rundt i midt på Danmarks banehalvdel.

Armenien udnyttede overtaget og kom foran 1-0 på et kanonmål af Ruslan Koryan efter blot seks minutter. Bolden sad helt oppe i venstre hjørne uden chance for Kasper Schmeichel.

Det danske forsvar bakkede for meget, og tre mand dækkede en enkelt armenier op, mens Koryan med plads og ro kunne afslutte fra distancen.

Danmark svarede dog flot igen med to scoringer på kort tid.

Midtbanespilleren Thomas Delaney headede Danmark på 1-1 efter 17 minutter.

Det var et perfekt indlæg fra højrebacken Henrik Dalsgaard, men også et godt offensivt løb fra Delaney, der også scorede mod Polen.

12 minutter senere bragte dødboldspecialisten Christian Eriksen Danmark foran 2-1 på en perle af et direkte frispark, som blev skruet over muren og helt ud i siden af målet.

Danmark havde bedre styr på begivenhederne efter de to scoringer, og trods tilløb til armenske muligheder kom sejren aldrig for alvor i fare.

I anden halvleg spillede danskerne klogt bolden rundt og lod modstanderen jagte bolden.

Armenien anført af Manchester United-stjernen Henrikh Mkhitaryan var ikke i stand til at bringe sig tilbage i kampen.

Danmark havde omvendt flere chancer for at lukke kampen med et tredje mål.

Nicolai Jørgensen brændte en friløber efter 70 minutter. Feyenoord-angriberen kom for tæt på målmanden i situationen.

Delaney viste anderledes skarphed, da han efter 82 minutter trykkede af fra distancen og viste, at han lige nu er en af Danmarks vigtigste spillere.

Werder Bremen-spilleren lukkede og slukkede med endnu et mål i overtiden til slutresultatet 4-1.

Med de to sejre over Polen og Armenien - og med 8-1 i målscore - ligner det et mindre gennembrud for Hareide og landsholdet.

Der er dog ikke langt fra succes til fiasko i fodboldens verden.

Bare et enkelt nederlag i en af to sidste gruppekampe ude mod Montenegro (5. oktober) og hjemme mod Rumænien (8. oktober) kan smadre Danmarks VM-håb.

Lige nu er Danmark nummer et i gruppen med 16 point efter otte kampe.

Polen har på andenpladsen 16 point efter syv kampe og spiller senere mandag hjemme mod bundproppen Kasakhstan.