Delaney: Målene kommer i rap til mig for tiden

På fire dage har Delaney fået hul på målbylden og scoret fire mål i to VM-kvalifikationskampe for Danmark. I sine landskampe nummer 18 og 19.

Thomas Delaney fik debut for landsholdet i 2013. Siden spillede midtbanespilleren 17 landskampe uden at score et eneste mål.

Et åbningsmål med skulderen i fredagens 4-0-sejr over Polen i Parken.

Og så kronen på værket med tre mål i mandagens 4-1-sejr ude over Armenien.

Forklaringen aner Delaney ikke, hvor han skal finde. I foråret lavede han dog også tre mål i samme kamp for Werder Bremen i Bundesligaen.

- Jeg ved det ikke. Når målene kommer, så kommer de i rap. Det er skønt. Det har været otte dejlige dage med landsholdet, siger Delaney.

Uden for stadion i Jerevan vil alle journalister tale med Delaney, og to armenske fans vil have danskerens autograf og et billede med kampens hovedperson.

Selv var han næsten ikke klar over, at det blev til tre mål mod armenierne, som kom foran 1-0 efter seks minutter.

- Jeg var bagefter lidt overrasket over, at jeg fik lavet tre kasser. Det er jeg meget stolt over.

- Jeg tror på, at vi tog en del med os fra sejren over Polen. Det var langt fra vores bedste kamp. Men det var vigtigt, at vi kom tilbage, siger Delaney.

Han glæder sig over seks point i de seneste to kampe i VM-kvalifikationen.

- Det var ikke den kønneste sejr. Ikke den mest kontrollerede. Men det var effektivt. Der er god gejst på dette hold, og det har vi brug for.

- Vi kommer lidt fra baghjul, og det er et godt tryk, vi får lagt på Polen for tiden, siger han.

VM-udsigten så dyster ud inden kampene mod Polen og Armenien. Nu er det hele anderledes positivt.

- Det var vel mørkt inden de to kampe. Nu er det lyst. Det er jeg tilfreds med, og der er rigtig god stemning i truppen.

- Men det er stadig ikke i vores hænder at blive etter. Vi ved, at det kan være vigtigt med en god målscore, siger Delaney.