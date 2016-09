Del Potro: Helbredet er vigtigere end Davis Cup-kamp

Argentinas tennisherrer står på tærsklen til at spille sig i finalen i Davis Cup - den største turnering inden for landsholdstennis.

På papiret set det lovende ud. Andy Murray står til at møde Guido Pella i den første kamp, hvilket ligner en udligning til 2-2 for briterne.

Men i den femte og afgørende kamp kan storspillende Juan Martin del Potro afgøre sagerne for Argentina med en sejr over klart undertippede Kyle Edmund.

Otte timers tennis over to opslidende kampe på to dage har dog taget hårdt på Del Potros krop. Derfor er han i tvivl om, hvorvidt han kan spille kampen søndag, hvis ikke Pella overrasker i kamp fire mod Murray.

- Jeg forventede ikke at spille otte timer på to dage. Det er nok for mig på dette tidspunkt i mit comeback, siger argentinernes stærkeste kort ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har det fantastisk, og jeg forventede ikke at kunne spille på dette niveau. Jeg har allerede slået spillerne i top-fire i verden de seneste to måneder. Men mit største mål for sæsonen er at slutte i rask tilstand.

Del Potro besejrede Andy Murray i første kamp i en maratondyst over fem sæt, inden han lørdag tabte doublen sammen med Leonardo Mayer i fire hårde sæt.

Derfor ved US Open-vinderen anno 2009 og sølvmedaljevinderen fra OL i Rio ikke, om han bliver klar til at spille søndag.

I stedet kan det blive Leonardo Mayer eller Federico Delbonis, som skal op imod Kyle Edmund i en altafgørende kamp, hvis ikke Del Potro melder sig klar.