Debuterende VM-back får skældud af hård læremester

På et afbudsramt ishockeylandshold har der været godt med spilletid til unge Matias Lassen, som er i gang med sit første senior-VM. Og den 21-årige debutant har fået sin sag for i Köln.

Lassen danner nemlig backpar med store Oliver Lauridsen med erfaring fra verdens bedste ligaer, NHL og KHL, og duoen kæmper hårdt for at finjustere samarbejdet.

- Han opdrager meget på mig og er god til at lære fra sig. Jeg får straks at vide, hvis jeg gør noget godt eller skidt. Han er meget ærlig, siger Matias Lassen med et grin.

- Jeg kan godt tåle, at han siger det, som det er. Hvis jeg gør noget dårligt, får jeg skældud. Men han er kanondygtig, og det er fedt for en ung back som mig at få lov at spille sammen med ham, lyder det fra VM-debutanten.

Hans talent har været åbenlyst i flere år, og det har lignet et spørgsmål om tid, før han blev fast A-landsholdsspiller.

Med skader til Daniel Nielsen og Stefan Lassen er VM-chancen måske kommet før, end han selv havde forventet det.

- Skaderne har gjort det nemmere at få istid, og det har været kanonfedt og en stor oplevelse at være med.

- Samtidig er oplevelsen blevet lidt overskygget af resultaterne, for rent sportsligt har det ikke været det store at råbe hurra for indtil videre, siger Matias Lassen.

Han stammer oprindeligt fra Rødovres talentskole, men har i de seneste par år været i gang med at skabe sig en karriere i svensk ishockey.

Her har han haft pæn succes i den næstbedste række, Allsvenskan, hvor han har været med til at rykke op med først Leksand og siden Mora.

Men niveauet til et VM er noget højere, end det han er vant til i dagligdagen.

- Mod USA mødte vi et rent NHL-hold, og det kan man godt mærke. Vi havde store perioder, hvor vi gjorde det godt, men når vi lavede fejl, straffede de det lige med det samme. Det er den store forskel, konstaterer Matias Lassen.