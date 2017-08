Debutanter sikrer Bayern flyvende start på titelforsvar

I fredagens sæsonpremiere i Bundesligaen skulle Bayern kun bruge 20 minutter på at bringe sig to mål foran mod Bayer Leverkusen og endte med at vinde med 3-1.

Den debuterende midterforsvarer Sebastian Rudy, der er kommet fra Hoffenheim, headede sydtyskerne på 1-0 efter ni minutter.

Og blot ti minutter senere var det den franske midtbanespiller Corentin Tolisso, der fejrede sin første kamp for klubben ved at score til 2-0.

En kanonstart for holdet, der har vundet mesterskabet de seneste fem år på rad, og som tilsyneladende ikke led under at måtte undvære en håndfuld skadede stamspillere i sæsonpremieren.

Leverkusen var kommet til München med optimisme og en ny træner, Heiko Herrlich, på sidelinjen. Gæsterne kom da også frem til en stribe chancer, men manglede fuldstændig Bayern-spillernes afklarethed i de afgørende øjeblikke.

Regnen silede ned over Allianz Arena, og det trøstesløse vejr var årsag til, at pausen varede mere end 25 minutter, indtil dommeren fandt det forsvarligt at fløjte op til anden halvleg.

Trods det lange afbræk var kampbilledet det samme efter sidebyttet: Leverkusen spillede pænt, mens Bayern scorede på chancerne.

Kort inde i anden halvleg blev tilskuerne også vidner til den første videoafgørelse i tysk fodbold, da dommeren bad sin videoassistent om at gense en situation, hvor Robert Lewandowski blev bragt til fald i feltet.

Videodommeren dekreterede straffespark, og så kunne Lewandowski øge til 3-0 fra straffesparkspletten.

Det var reelt en alt for stor føring set i forhold til spil og chancer, men midt i anden halvleg sørgede Admir Mehmedi med sin reducering til 1-3 for, at cifrene bedre afspejlede virkeligheden på græsset.

Resten af premiererunden bliver afviklet lørdag og søndag.