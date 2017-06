De danske håndboldherrer ramler ind i Spanien ved EM

- Ungarn er selvfølgelig ikke en drømmemodstander fra fjerde seedningslag. Tjekkiet kender jeg ikke så godt endnu, men på papiret er det ikke det mest frygtindgydende hold fra tredje seedningslag.

- Spaniens kvaliteter behøver jeg slet ikke at komme ind på. Det er et klassemandskab, der er et top-8-hold i verden, siger Nikolaj Jacobsen i en pressemeddelelse.

- Først og fremmest er målet at gå videre og gerne tage et par point med over i mellemrunden, hvor vi krydser med gruppe C, der består af Tyskland, Makedonien, Montenegro og Slovenien, siger landstræneren.

Danmark var på forhånd placeret i andet seedningslag og kunne dermed ikke trække Hviderusland, Sverige og Makedonien.

Danmarks gruppe skal møde hold fra gruppe C i mellemrunden.

Danmark står dermed over for at skulle møde tre af følgende fire hold: Tyskland, Makedonien, Montenegro og Slovenien i en eventuel mellemrunde.

De fire EM-grupper ser således ud (spilleby i parentes):

Gruppe A (Split): Kroatien, Sverige, Serbien, Island.

Gruppe B (Porec): Frankrig, Hviderusland, Norge, Østrig.

Gruppe C (Zagreb): Tyskland, Makedonien, Montenegro, Slovenien.

Gruppe D (Varazdin): Spanien, Danmark, Tjekkiet, Ungarn.

Slutrunden afvikles 12.-28. januar 2018. Mellemrunderne afvikles i Varazdin og Zagreb. Sidstnævnte er også vært for finaleweekenden.