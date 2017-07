David Nielsen: Slovakker var arrogante og det udnyttede vi

- Det var en perfekt udekamp i Europa resultatmæssigt. Det er et rigtig fint udgangspunkt, men vi kan alle sammen godt mærke, at det her var et fodboldhold, der var godt, siger David Nielsen til Lyngbys hjemmeside.

- Vi var klar til deres arrogance, og det var også en del af vores plan. Vi skulle sørge for, at det først gik op for dem, at vi er et godt hold, når de er røget ud, siger han.

- Det er det fundament, vi gerne vil ligge. At vi kan spille resultatfodbold.

Også Brøndby fik en sejr i deres første kamp mod VPS Vaasa. Hjemme på Brøndby Stadion blev det til en 2-0-sejr forud for returopgøret om en uge i Finland.

- Vi kontrollerede kampen, men offensivt arbejdede vi ikke nok uden bold. Vi skal løbe endnu mere. Jeg vil ikke sige, jeg var ved at falde i søvn, men jeg vil have mere underholdning på stadion. Vi spillede possession-fodbold. Jeg ved, at drengene kan gøre det bedre, siger Alexander Zorniger til Ekstra Bladet.

FC Midtjylland vandt desuden sin kamp i Ungarn, hvor holdet slog Ferencvaros med 4-2 efter at have været bagud med 0-2. Her markerede anfører Jakob Poulsen sig med et hattrick.