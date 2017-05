David Moyes forlader Sunderland efter nedrykning

Ifølge klubben, der for nylig rykkede ud af Premier League, har den 54-årige skotte selv truffet beslutningen om at sige farvel.

- Efter at have arbejdet utrætteligt gennem sæsonen for at undgå nedrykning fra Premier League har David besluttet sig for at forlade klubben uden kompensation, hvilket siger noget om hans person, siger Sunderland-formand Ellis Short til klubbens hjemmeside.

David Moyes blev manager for Sunderland i juli sidste år.

Det netop overståede sæson blev dog en skuffelse, for Sunderland sluttede sidst i Premier League med kun 24 point.

Klubben havde 16 point op til Watford lige over nedrykningsstregen.

David Moyes skabte sig et navn som manager for Everton, hvor han var i 11 år.

I 2013 afløste han Alex Ferguson som manager for Manchester United, men Moyes blev fyret efter knapt en sæson i traditionsklubben.

Fra 2014 til 2015 var han hos spanske Real Sociedad, hvor han også endte med at blive fyret.