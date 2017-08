Danskerklub tager førstepladsen i Premier League

Huddersfield har dog en bedre målscore end City, mens Manchester United senere lørdag kan overtage førstepladsen efter opgøret mod Leicester.

Selv om de første 45 minutter ikke bød på scoringer, så var der chancer nok. Der var flest til hjemmeholdet, mens den største tilfaldt Nathan Redmond hos Southampton.

Midtbanespilleren var alene igennem mod Jonas Lössl i Huddersfields mål, men afslutningen lykkedes ikke for Redmond.

Philip Billing var igen med i startopstillingen hos oprykkerne, og danskeren blev efter lidt over en time erstattet af Daniel Williams efter hårdt slid på midtbanen.

Mathias "Zanka" Jørgensen var også igen en del af det centrale forsvar hos Huddersfield. Danskeren var involveret i flere hårde nærkampe i det aggressive forsvarsspil hos oprykkeren.

Den tidligere FC København-spiller kan ud over et enkelt point mere også glæde sig over, at han sammen med sin landsmand i målet har været med til at sikre, at Huddersfield ikke har lukket scoringer ind i de tre første kampe.

Huddersfield satte sig tungere på opgøret, som anden halvleg skred frem, og hjemmeholet blev pisket frem af det entusiastiske hjemmepublikum.

I de sidste ti minutter var det dog tydeligt, at der var udsolgt for kræfter, og gæsterne kunne med højere kvalitet have sikret sejren i slutfasen.

Mathias "Zanka" Jørgensen var på grænsen til at begå et straffespark i det 82. minut, hvor James Ward-Prowse appellerede, men dommerens fløjte var tavs.

Lössl leverede flere vigtige redninger i opgøret, og i det 85. minut afværgede danskeren igen et forsøg fra Southampton.

Et minut senere misbrugte gæsterne en kæmpe mulighed ved Maya Yoshida, der blot skulle sparke bolden i mål, men kiksede.

Hos Southampton var Pierre-Emile Højbjerg helt uden for truppen igen, og det ser mere og mere svært ud for danskeren at opnå spilletid i klubben.