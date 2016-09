Dansker tager fjerdeplads i enkeltstart ved para-OL

Det var lidt over 13 sekunder fra bronzen, der gik til tyske Vico Merklein i 28 minutter og 42,34 sekunder.

Kampen om guld blev en duel mellem polakken Rafal Wilk og østrigeren Thomas Frühwirth.

Polakken tog guldet i 27 minutter og 39,31 sekunder, mens østrigeren endte på sølvpladsen i 27 minutter og 49,31 sekunder.

Enkeltstartens anden dansker, Michael Jørgensen, sluttede som nummer 9 blandt de 12 deltagere i 30 minutter og 12,53 sekunder.

I bordtennis tabte Danmark 0-2 til Tyskland.

Peter Rosenmeier og Michal Spicker Jensen tabte først deres doublekamp i tre sæt, og derefter tabte OL-guldvinderen Peter Rosenmeier til tyske Jochen Wollmert med 1-3 i sæt.

Den 51-årige tysker har tre gange vundet guld ved de paralympiske lege i en klasse for spillere med et lidt mindre handicap end Peter Rosenmeier.

Danskeren var bagud 6-10 i fjerde sæt, men kom på 10-10, inden han endte med at tabe 10-12.

- Jeg er mega ærgerlig over, at jeg ikke fik den her kamp ud i fem sæt. Så tror jeg på, at jeg kunne tage kampen, og vi ville have haft en god chance i den sidste kamp, siger Peter Rosenmeier til DR.

I svømning sluttede Jonas Larsen sidst i sit indledende heat i 50 meter bryst.

Danskerens tid på 54,77 sekunder var dårligst blandt de ti svømmere, der gennemførte i de to heat, og han kommer dermed ikke med i finalen.

Jonas Larsen har tidligere ved para-OL sikret en af de foreløbig tre danske medaljer. Han vandt bronze i 150 meter medley.