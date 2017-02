Dansker om NFL-hæder: Jeg var stædig da folk tvivlede

Det nye Hall of Fame-medlem Morten Andersen var arbejdsløs i tæt på to år, før han satte sin pointrekord i NFL

Den tidligere NFL-kicker Morten Andersen blev forud for årets Super Bowl optaget i Pro Football Hall of Fame.

Morten Andersen manglede 76 point i at nå rekorden tilbage i 2004, da han stoppede i Minnesota Vikings.

I 20 måneder var han arbejdsløs og holdt formen ved lige i offentlige parker, før dette års ene Super Bowl-deltager, Atlanta Falcons, hyrede den dengang 46-årige dansker.

- Folk var begyndt at se skævt til mig. En måned blev til to, og så blev seks måneder til næsten to år.

- Samtidig var jeg blevet 46 år, og det her er et spil for unge gutter.

- Så der skulle en kæmpe portion stædighed til at fortsætte, og jeg fik mange gange at vide, at jeg var lidt skør i bolden, forklarer Morten Andersen på en telefonforbindelse fra Houston.

- Men jeg ville slutte på mine præmisser. Det var min historie. Det var mig, der havde ejerskab på den, så jeg ville slutte på min måde.

- Jeg var så stædig, og det gør også tilfredsheden det større nu, siger han.

Morten Andersen vurderer, at det sene comeback til NFL er blandt årsagerne til, at han nu er havnet i Hall of Fame.

- Jeg tror, at det er en del af historien. Alle 310 medlemmer i Hall of Fame har en speciel historie.

- De 20 måneder var ydmygende og besværlige, men de gør, at gaven til sidst er så meget mere sublim, for jeg kæmpede for den, siger den tidligere kicker.

Søndag aften er det snart et lille døgn siden, at han stod på scenen i Houston og blev hyldet på scenen. I alt blev syv medlemmer optaget i Hall of Fame i 2017.

Morten Andersen har flere gange været i spil til en plads i det eksklusive selskab, men først i år stemte juryen ham ind.

- Lige nu svæver jeg. Mine fødder har ikke ramt jorden i 24 timer. Jeg håber ikke, at jeg ser jorden i et stykke tid nu, siger han.

- Jeg har været skuffet de andre år, men samtidig været opmærksom på, at der er så mange kandidater og så lidt plads i Hall of Fame, at det var vigtigt at være tålmodig.

- Jeg havde en rigtig god fornemmelse i år, fordi feltet var lidt mere åbent og fordelagtigt i forhold til mit kandidatur.

- Jeg var den eneste af kandidaterne, der var på årtiets hold i både 80'erne og 90'erne. Altså i to årtier. Det hjalp mig ret langt på vej, tror jeg.

- Derudover var der nogle statistikker, hvor jeg blev sammenlignet med Adam Vinatieri og andre aktive kickere fra forskellige distancer og i koldt vejr. De statistikker var fordelagtige for mig, forklarer han.

Morten Andersen blev rørt til tårer, da han fik det første synlige bevis - en Hall of Fame-nål - på, at han nu er en del af det eksklusive NFL-selskab.

Danskeren havde ellers lige gjort grin med den tidligere NFL-stjerne LaDainian Tomlinson, der var begyndt at græde, da han fik nålen på sin jakke.

- Jeg sagde til ham; "tag dig nu sammen. Man græder ikke i football."

- Så vendte damen sig mod mig og puttede nålen på mit jakkesæt, og så græd jeg. Så var det LaDainian, der måtte trøste mig.

- Det var overvældende at stå på scenen og blive anerkendt, siger Morten Andersen.

Trods sine mange år i NFL lykkedes det aldrig danskeren at vinde Super Bowl.

I 1999 var han ellers i Super Bowl sammen med Atlanta Falcons, men det endte med et nederlag til Denver Broncos.

Selv om han sætter stor pris på Hall of Fame-optagelsen, så ville han hellere have vundet Super Bowl.

- En sejr i Super Bowl er det ypperste for en holdspiller.

- Jeg er en del af 47 brødre på et hold, der kæmper for det samme store mål.

- En sejr i Super Bowl er det største og ypperste. Det lyder måske absurd, men jeg ville gerne give min Hall of Fame-jakke væk for en Super Bowl-ring, siger Morten Andersen.

Det er 40 år siden, at han kom til USA som udvekslingsstudent. På det tidspunkt vidste knægten fra Struer intet om amerikansk fodbold.

Morten Andersen endte som kicker. Hans vigtigste opgave var at sparke bolden gennem to målstolper nogle få gange i løbet af en kamp. For det meste under et voldsomt stort pres.

Danskeren har sit eget bud på, hvorfor han blev så god til lige netop det.

- Det drejer sig om at definere, hvad der skal til for at løse opgaven.

- Som kicker er det momentet og det sandhedsøjeblik, når støttefoden rammer jorden. Så står du enten rigtigt eller forkert - så kan du ikke længere ombestemme dig.

- Før min venstre fod ramte bolden, vidste jeg, om det ville ende godt eller ej. Der var øjeblikkelig feedback. Enten ryger bolden mellem stængerne, ellers gør den ikke.

- Det fede ved mit job var, at man fik respons med det samme. Oplevelsen var rå, ærlig og ren. Det var enten skidegodt eller noget lort, forklarer Morten Andersen.

Årets finale mellem Atlanta Falcons og New England Patriots begynder klokken 00:30 natten til mandag dansk tid.