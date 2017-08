Dansker jagter VM-billet: Jeg vil være verdensmester

Speedwaykøreren Leon Madsen har i mange år jagtet et VM-gennembrud, men foreløbig har han måttet nøjes med at køre grandprixer, når han er blevet tildelt et wildcard eller har udfyldt en reserverolle. Men det skal laves om nu.

Lørdag aften er han en af tre danskere - de to andre er Peter Kildemand og Michael Jepsen Jensen - som deltager i Grandprix Challenge, den afgørende kvalifikationsfinale om tre faste pladser i næste års VM-serie.

En plads i top-3 lørdag aften vil være et skridt mod Leon Madsens helt store mål: At blive den næste danske verdensmester i speedway.

- Min drøm og mit store mål er at komme i VM-serien og en dag blive verdensmester. Det skal helst være inden for de næste fem år. Så Challenge-finalen bliver et af de vigtigste løb, hvis ikke det vigtigste i min karriere. Uden tvivl, siger Leon Madsen.

Den 28-årige dansker har fire gange tidligere stået i den afgørende finale om at kunne køre sig i VM-serien, men er endnu ikke lykkedes. Den erfaring skal han bruge i lørdagens kamp mod 15 andre VM-hungrende kørere.

- Jeg har før været tæt på at kvalificere mig, og jeg har lært, at jeg skal holde hovedet koldt. Første gang jeg skulle være med, var jeg meget mere nervøs, og det duer ikke i speedway.

- Med tiden er jeg blevet mere og mere sulten efter at komme i VM-serien. Jeg tror på, at det lykkes i år, for mit grej kører rigtig godt, jeg er i god form, og mit team fungerer rigtig godt, så jeg føler mig helt klar, siger han.

Det kræver en stabil præstation og lidt held at slutte i top-3. Alle kører fem heats, og det mindste uheld eller en lille fejl kan spolere VM-drømmen.

- Man skal have heldet på dagen. Der er kun tre kørere, som kvalificerer sig, og hvis man bare har ét uheldigt heat, jamen så er det næsten slut. Så det er ikke altid de tre bedste, som kvalificerer sig, siger Leon Madsen.

- Det er så tæt og intenst, og folk kører ti procent mere aggressivt og tager nogle vilde chancer på sådan en dag - og det bliver man også nødt til, for ellers har man sikkert ikke nok point i sidste ende, tilføjer han.

Også Peter Kildemand ser frem mod lørdagens løb, som han betegner som sæsonens vigtigste.

Sidste år var Kildemand fast inventar i VM-serien, mens han i år har været førstereserve og kørt fem ud af syv grandprixer som følge af Nicki Pedersens skade.

- Det er helt sikkert sæsonens vigtigste løb. Det afgør, om jeg kommer til at køre fast i VM-serien næste år, så det kan ikke blive vigtigere for mig.

- Det bliver ualmindeligt hårdt og tæt, men jeg ved, jeg har potentialet til at vinde det hele, siger Peter Kildemand.

Lørdagens Grandprix Challenge i Togliatti begynder klokken 17.15 dansk tid.