Dansker er træt af at gå glip af engelsk milliardkamp

Phillip Billing kan ikke være med, når Huddersfield mandag eftermiddag skal forsøge at spille sig op i Premier League.

Det ærgrer den tidligere Esbjerg-spiller ganske gevaldigt.

- Det er pisse irriterende. Det er det her, man har arbejdet hårdt for hele sæsonen og selvfølgelig at spille på Wembley.

- Men sådan er fodbold, tror jeg. Så må man bare støtte holdkammeraterne, siger Phillip Billing til BT's hjemmeside.

Huddersfield er med sine knapt 170.000 indbyggere en relativt lille by set med engelske øjne.

Alligevel står klubben med mulighed for at sikre det milliardbeløb, der følger med en oprykning til Premier League.

En eventuel oprykning vil da også komme som en stor overraskelse.

- Det er helt vildt. Der var ingen, der regnede med det i starten af sæsonen, og det var først hen mod midten af sæsonen, hvor vi lagde godt an op mod juletid, at folk begyndte at tro på det.

- Men for lille Huddersfield har det en stor betydning. Overalt i byen hænger der flag, og playoffkampen er noget, de har set frem til. Det er også bare en drøm jo, siger Phillip Billing.

Kampen mellem Huddersfield og Reading begynder klokken 16.