Danske volleyballherrer bliver smashet ud af Makedonien

Det var den vigtigste kamp for landsholdet i flere år, og det var tydeligt at se fra kampens begyndelse.

Herrerne var klar fra start. Danmark vandt første sæt med 25-19, og andet sæt blev vundet med 25-20.

Men i tredje sæt vågnede Makedonien op og viste, hvorfor holdet vandt alle sine kampe i det indledende gruppespil.

Holdet vandt tredje sæt med cifrene 25-14, og da Makedonien også tog fjerde sæt med 25-20, så skulle kampen ud i et femte og afgørende sæt.

Her førte den makedonske stjernespiller Nikola Gjorgiev an, og Makedonien tog billetten til søndagens finale ved at vinde det femte og afgørende sæt med 15-11.

- Det er hamrende skuffende, at vi ikke vandt.

- Vi havde fuldstændig styr på dem i de to første sæt, og for dem, der ikke kender volleyball så godt, kan det være svært at forstå, hvad der skete, siger landstræner Mikael Trolle i en pressemeddelelse.

Han forklarer, at de danske spillere blev overrumplet af Makedoniens servepres og ikke selv formåede at presse modstanderen på samme vis.

- Drengene viste, at de har et kæmpe potentiale, og de er allerede langt i deres udvikling. Men et stjernehold kan også håndtere sådan et pres, og der er vi ikke endnu, siger Mikael Trolle.

I finalen venter Ukraine, der tidligere på dagen slog Sverige i fem sæt.

Søndag spilles også bronzekampen, hvor Danmark og Sverige tørner sammen i kampen om at få en medalje med hjem fra stævnet i Gentofte Sportspark.