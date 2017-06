Danske topkørere sætter Le Mans-charme over sikkerhed

Han elsker risikoen ved at køre tæt på barriererne og vil ikke undvære dem. Det gør ikke noget, det gør lidt ondt en gang imellem, som han siger.

Jan Magnussen er braget ind i mange barrierer på racerbaner over hele verden.

Nu har 24-timers-løbet Le Mans, som begynder lørdag klokken 15, fjernet nogle barrierer tæt på banen og flyttet dem væk.

Det er sket for at øge sikkerheden og undgå tragiske uheld i de såkaldte Porsche-kurver.

- Det er forkert at flytte murene væk. Jeg synes, banen mister noget af sin charme, efterhånden som det bliver helt åbent omkring banen.

- At køre tæt op og ned af murene er en del af den store oplevelse både for kørere og for publikum, mener Jan Magnussen.

Græsset mellem banen og barriererne er blevet erstattet af mere asfalt, så kørerne hurtigt kan komme tilbage på banen.

- Det fjerner noget af det at være en god racerkører. Jeg synes, der skal være lige dele talent og mod. Hvis der er masser af plads, kan du ikke gøre noget super forkert.

- Så tror jeg sgu, alle kan finde ud af det, hvis bare de får nok forsøg, siger den 43-årige Corvette-kører, der deltager i Le Mans for 18. gang.

- Jeg kan kun være stor tilhænger af stor sikkerhed, men det skal ikke være på en måde, hvor du kan lave enorme fejl og stadig køre videre. Der må gerne være en konsekvens.

- Det kræver bare lidt mere, når der er rigtig meget konsekvens. I stedet for at flytte murene kunne man gøre dem blødere, foreslår Jan Magnussen.

Porsche-køreren Michael Christensen, der ligesom Jan Magnussen deltager i GTE Pro-klassen, ærgrer sig også over ændringerne.

- Det tager charmen væk fra motorsport og gør afstanden mindre mellem den rigtig gode kører og den mindre gode kører.

- Man er mindre påpasselig. Man kommer ikke ind i kurven og tænker "holy shit", nu kører jeg ind i væggen.

- I sidste ende kører vi bare på en stor parkeringsplads og tænker, at det nok skal gå. Man mister ikke engang tid på det, siger Michael Christensen.

Bo Baltzer Nielsen, sportschef i Dansk Automobil Sports Union (Dasu), kan godt forstå kritikken, men bakker op om den øgede sikkerhed.

- Det er et tricky spørgsmål. For man kan næsten ikke få sikkerhed nok. Men omvendt er det noget af charmen ved Le Mans.

- Det er en højhastighedsbane, hvor det kan gå galt. Du har ikke nogen små uheld på Le Mans. Hvis der er uheld, er det som regel et stort uheld.

- Jeg er nødt til at sætte sikkerheden i højsædet, og det også det, arrangørerne har gjort. Så jeg er for det. Vi skal ikke have nogen dødsfald, siger Dasu-formanden.