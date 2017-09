Danske tilhængere stod i lange køer inden landskamp

Dansk Boldspil-Union (DBU) beklager situationen og skriver på Twitter, at kødannelsen var forårsaget af sammenstød mellem politi og polske fans.

- Flere danske fans måtte desværre vente alt for lang tid på at komme ind på stadion. Det er meget beklageligt.

- Der opstod voldsomme sammenstød mellem politiet og polske fans, og vi måtte prioritere sikkerheden og sikre, at aggressive polske fans ikke kom ind på stadion, skriver DBU på Twitter.

I kampens indledning var det tydeligt at se, at der var mange ledige pladser inde på det danske nationalstadion.

Flere tilhængere oplyste også på Twitter, at de var fanget i stort set stillestående køer i op mod en time inden kampstart.

Kampen mellem Danmark og Polen blev sparket i gang klokken 20.45 fredag aften. Allerede efter et kvarters spil bragte Thomas Delaney det danske landshold foran 1-0 i den vigtige kvalifikationskamp.

På det tidspunkt var der stadig en del tomme sæder at se på stadion.

I løbet af første halvleg begyndte Parken stille og roligt at blive fyldt op, og da Andreas Cornelius kort før pausen gjorde det til 2-0, så det ud til, at alle tilskuere så småt havde fundet deres pladser.

Dansk Boldspil-Union (DBU) havde på forhånd opfordret folk til at komme i god tid til kampen og til at lade bilen stå derhjemme.

Årsagen var både, at landskampen var meldt udsolgt, men også at den såkaldte DHL-stafet fredag blev løbet rundt om Fælledparken.

Vurderingen fra DBU lød, at op mod 70.000 mennesker ville blive samlet i nærheden af Parken fredag - enten for at se landskamp eller for at løbe.