Danske spillere skal sælge sig selv ved U21-EM

Agenter, talentspejdere, trænere og sportsdirektører kommer til kampene i hobetal for at spotte den perfekte handel eller et endnu ikke helt forløst talent blandt de 276 EM-spillere på Europas 12 mest talentfulde U21-landshold.

Den kommende U21-slutrunde i Polen er en god mulighed for spillerne til at vise sig frem for en potentiel, ny arbejdsgiver.

Også på det danske hold står en række spillere foran et klubskifte. For dem er slutrunden en kærkommen lejlighed til at lave god reklame for dem selv.

En af dem er Brøndbys Frederik Holst, der er kontraktløs ved månedens udgang. Han har helt bevidst - og som flere andre spillere - ikke villet skrive under med en ny klub før slutrunden.

- Det er meget fint planlagt, for det er virkelig en bonus for mig, at jeg er uden klub, når der er så mange, som kommer til at kigge med, siger Frederik Holst.

Forsvarskollegaen Andreas Maxsø regner også med, at han står foran et klubskifte væk fra FC Nordsjælland. Det fik han lovning på, da han sidste år forlængede kontrakten med Farum-klubben.

Han ser EM som et optimalt udstillingsvindue.

- Selvfølgelig tænker jeg over, at jeg i den her situation gerne vise mig frem fra min bedste side på den største scene.

- Under kampene må det dog ikke tage fokus, for der tænker jeg 100 procent på holdet. Hvis holdet fungerer, kommer vi alle sammen til at se bedre ud, siger Maxsø.

Hans klubkammerat Marcus Ingvartsen er en af dem, som ikke nødvendigvis står foran et klubskifte. Men med status som brandvarm superligatopscorer kan en målrig EM-slutrunde være det, som baner vej for det helt store skifte.

- Et klubskifte skal ikke nødvendigvis være nu, men det vil da være oplagt. Jeg vil gerne til udlandet på et tidspunkt, men vi må vente og se, hvad der er af muligheder efter EM, siger Ingvartsen.

15 spillere i den danske trup spiller til daglig i dansk fodbold. En god slutrunde kan afgøre, om destinationen efter sommerferien hedder mere attraktive Tyskland, Holland eller Belgien frem for Sverige eller Norge.

U21-landstræner Niels Frederiksen skyder på, at tre-fire spillere havner i udlandet efter en god slutrunde. Nogle af dem måske på en højere hylde, end spillerne selv eller omverdenen forventer.

- Det vil være naturligt at pege på Andreas Maxsø og Marcus Ingvartsen, som nogle af dem man kunne forestille sig kunne finde på at skifte til en udenlandsk klub.

- Men det kunne også være nogle spillere, som man ikke troede var på vej væk, som spiller et helt vildt godt EM, og så åbner der sig måske nogle helt andre døre for dem. EM-præstationen er meget afgørende, siger Niels Frederiksen.