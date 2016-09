Danske spillere forventer tæt VM-kvalifikationsgruppe

- Det bliver en meget jævnbyrdig gruppe, og fire-seks af vores kampe bliver sikkert meget tætte, og så kan vi forhåbentlig se os fri fra det i nogle af de andre kampe, siger Viktor Fischer.

- Rumænien og Polen er rigtig gode hold, og det skal vi have respekt for. Montenegro og Armenien er også gode hold, men vi skal tro på, at vi kan vinde puljen. Det tror jeg på, at vi kan, for holdet har et stort potentiale, og vi vil selvfølgelig med til VM, uddyber angriberen.

Rumænien og Polen var begge med ved sommerens EM-slutrunde, hvor Danmark ikke var kvalificeret.

Det glæder anfører Simon Kjær, at Danmark undgik store fodboldlande som Spanien, Tyskland og England fra det øverste seedningslag ved lodtrækningen til kvalifikationsgrupperne.

- Det er en interessant gruppe, og det er svært at sige på papiret, hvem der lige bliver etter. Det havde nok været anderledes, hvis vi havde fået et andet hold end Rumænien fra øverste seedningslag.

- På den måde er det positivt for os. Det skal ikke betyde, at de er dårlige, men de er til at snakke med, siger Simon Kjær.

Gruppemodstanderne har alle hjem øst for Danmark, men anføreren mener ikke, at det gør, de spiller en anden form for fodbold.

- På det taktiske plan tror jeg ikke, der er så stor forskel i moderne fodbold på Øst- og Vesteuropa. Alle kan finde ud af at forsvare sig efterhånden, og der er ikke nogle nemme kampe mere. Men jeg vil da mene, at det er nogle hold, som ligger okay til os, siger Simon Kjær.

Wingbacken Riza Durmisi er kortfattet omkring gruppen.

- Det er en meget jævnbyrdig pulje, for der er mange gode hold. Alt kan ske, siger han.