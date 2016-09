Nikolaj Ehlers mener, at de danske spillere har optrådt alt for individuelt i de to første to OL-kvalifikationskampe.

Danske spillere efter OL-flop: Vi spillede ikke som et hold

- Vi spillede ikke godt, vi spillede ikke som et hold, og det gjorde vi ikke i nogen af de to kampe, siger Nikolaj Ehlers.

Den lynhurtige forward er blandt de otte NHL-spillere i den på papiret stærke trup, der havde skabt forhåbninger om, at Danmark for første gang kunne kvalificere sig til OL.

Men i en bedrøvelig atmosfære i en næsten mennesketom arena i Minsk kapitulerede det danske mandskab og tabte tråden, så snart Slovenien var kommet foran 1-0.

- Vi fik en god start, men vi gav dem et nemt mål. Det var ikke dem, der fortjente det mål, de scorede i første periode. Det var os, der gav dem det. Så er det svært - uanset hvilket niveau man spiller på, siger backen Stefan Lassen.

Han er helt på linje med Ehlers i vurderingen af, at der manglede holdånd og samordning i det danske spil.

Men den rutinerede back har svært ved at forklare, hvorfor det ikke lod sig ændre undervejs i kampen.

- Jeg ville ønske, jeg kunne svare på det. Det må stå for hver enkelt spillers regning, at de simpelthen ikke har budt ind med det, de har, siger Stefan Lassen.

For flere af de danske spillere var dette den sidste chance for at komme til et OL.

20-årige Nikolaj Ehlers får trods alt muligheden igen i Beijing i 2022, men det er en fattig trøst efter totalnedturen i Minsk.

- Den er svær at sluge. Vi skulle have vundet de to kampe. Men man kunne se, at vi ikke var klar i nogen af dem. Nu skal vi vente, jeg ved ikke hvor mange år, inden vi kan prøve igen. Det er hårdt, siger Ehlers.