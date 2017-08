Danske seere har udsigt til mere kvindefodbold

Det siger Peter Rosberg, der er DR's publiceringschef.

- DR har været rigtig glad for at følge det kvindelige fodboldlandshold over de seneste to år, hvor vi har vist EM-kvalifikationskampene. Og det hele stopper ikke, nu hvor EM-slutrunden er overstået, siger han til DR.

I første omgang viser DR de danske fodboldkvinders testkamp mod Holland.

Kampen spilles 15. september og er en revanche mellem de to mandskaber, der netop har spillet EM-finale. Her vandt Holland titlen med en 4-2-sejr.

Derudover kommer DR til at vise alle kvindelandsholdets kvalifikationskampe frem mod VM i 2019, der spilles i Frankrig. Også selve slutrunden har DR sikret sig rettighederne til.

Og Anders Kern Bøje, der er underdirektør i DR Nyheder med ansvar for DR Sporten, glæder sig til at vise mere kvindefodbold de kommende år.

- Vi er glade for den store succes og opbakning, kvinderne har fået, og glade for, at DR's langsigtede satsning på kvindelandsholdet har båret frugt.

- Derfor ser vi også frem til at kunne vise endnu mere kvindelandsholdsfodbold i fremtiden, siger han til DR.

DBU's årlige pokalfinale for kvinder vil også blive sendt på en af DR's kanaler i 2018.