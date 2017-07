Danske klubber har udsigt til østeuropæisk EL-modstand

Brøndby skal enten møde kroatiske Hajduk Split eller bulgarske Levski Sofia i tredje runde, hvis det lykkes for klubben at vinde sammenlagt over den finske klub Vaasa.

Her har klubben fra Vestegnen en føring på 2-0 med i bagagen, når der er returopgør på torsdag i Finland.

Lodtrækningen kunne være endt værre for Brøndby, da både italienske AC Milan og franske Bordeaux også var mulige modstandere i tredje runde.

Der venter hjemmebane i den første kamp i tredje runde, skulle det lykkes Brøndby at gå videre.

Ud over Brøndby fik både FC Midtjylland og Lyngby også trukket sine mulige modstandere i næste runde af kvalifikationen.

FC Midtjylland fik en på papiret nem lodtrækning. Danskerne skal møde polske Arka Gdynia, hvis midtjyderne gør arbejdet færdigt i anden runde mod ungarske Ferencvaros.

FC Midtjylland fører 4-2 efter det første opgør på udebane.

Arka Gdynia blev nummer 13 i den polske liga sidste sæson og slap kun med nød og næppe fra nedrykning. Klubben har til gengæld fundet vej til Europa League som pokalvindere.

Alligevel mener FC Midtjyllands cheftræner, Jess Thorup, ikke, at polske Arka Gdynia er ønskemodstanderen.

- I vores lodtrækningspulje var der mulighed for Norge, Vaduz og så noget østeuropæisk, siger Thorup til Midtjyllands hjemmeside.

- Her placerer lodtrækningen mod det polske hold sig nok midt imellem det, vi gerne ville have, og det vi gerne ville undgå. Det er en ok lodtrækning uden at være fantastisk.

Derudover kommer Lyngby på hårdt arbejde, da holdet ser ud til at skulle møde russiske FC Krasnodar i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Det stærke russiske hold blev nummer fire i den russiske liga sidste sæson og har tidligere gjort sig bemærket i Europa League. Sidste år nåede holdet ottendedelsfinalen.

Mødet med FC Krasnodar afhænger dog af, at Lyngby følger torsdagens flotte 1-0-sejr over Slovan Bratislava op i returopgøret på hjemmebane.

Returopgørene i anden runde spilles torsdag 20. juli, mens tredje runde i kvalifikationen spilles 27. juli og 3. august.