Danske håndboldrivaler kæmper om CL-nåleøje

Ungarske Györi, slovenske Krim Mercator og norske Larvik er placeret over de to danske klubber i gruppen, og det er svært at se både FCM og Esbjerg gå videre.

- Nøglen ligger lidt i hjemmekampene, for skal vi videre, skal vi have vores point her. Det er svært at få dem på udebane, siger FC Midtjyllands træner, Kristian Kristensen.

- Det er jo en hjemmekamp, så den kan være altafgørende allerede nu.

- Men vi vil ikke lægge hovedet på blokken, for der er flere muligheder i løbet af turneringen. Men det ville være et rigtig godt afsæt, siger han.

Begge hold har ifølge FCM-træneren en smal trup, når de mødes i gruppespillet. Holdene har derfor næsten lige gode chancer for at vinde søndagens opgør, mener Kristian Kristensen.

- Det er to hold, der har mistet lidt profiler på holdet i opstarten. Styrkemæssigt ser vi i Champions League ud til at være fifty-fifty. Det kan godt være, at vi er en lille favorit, siger han.

Team Esbjerg-træner Lars Frederiksen mener ikke, at der er plads til begge danske klubber i kvartfinalerne.

- Det er svært at se to danske hold gå videre, så en af os må ud. Det er mit udgangspunkt, siger Frederiksen.

- Det er klart, at hvis FCM slår os, så ser det sværere ud for os og nemmere ud for dem. Hvis vi vil noget i Champions League, så skal vi forsøge at drille dem.

Esbjerg-træneren ser også braget mellem sidste sæsons DM-finalister som åben.

- De her kampe mod FCM har lidt deres eget liv. FCM er favoritter, men alt kan ske.

- Vi har haft mange jævnbyrdige kampe og kender hinanden ud og ind. Det giver nogle specielle kampe uden så mange mål, siger Lars Frederiksen.

De to danske rivaler mødes igen i Champions League i Esbjerg 26. februar.