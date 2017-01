Danske håndboldprofiler glæder sig over forbedret spil

To af de danske profiler Morten Olsen og Casper U. Mortensen glæder sig da også over, at der kom helt andre boller på suppen end i den vaklende forestilling mod Ungarn torsdag.

En storsejr på ti mål over Egypten, som Danmark møder om otte dage ved VM, pynter.

- Vi spillede i hvert fald meget bedre og meget hurtigere (end i kampen mod Ungarn) og løb også rigtig godt. Alt i alt var det en rigtig god kamp.

- Vi vidste, at vi skulle op i et helt andet tempo end mod Ungarn og tage os sammen og vise, at vi er kommet et skridt videre. Det synes jeg, vi gjorde, siger Morten Olsen til TV2.

Hans skud havde god kraft og saft, og hans sammenspil med blandt andre Mikkel Hansen i første halvleg gav løfter om et stort VM.

Også fløjen Casper U. Mortensen, som kun fik anden halvleg, revancherede sig gevaldigt. Han scorede seks mål på seks skud og fik prisen som kampens spiller.

- Jeg går altid efter at spille en god kamp, men jeg var ikke tilfreds med min kamp i går (torsdag mod Ungarn, red.), så den skulle bare have fuld gas.

- Vi kan tage en masse gode ting med videre. Vi ved, at det er en modstander, vi skal møde til VM. De går nok efter at spille en bedre kamp næste gang, men vi kan helt sikkert bruge meget fra kampen, siger Casper U. Mortensen til TV2.

Også landstræner Gudmundur Gudmundsson var glad for tempoet i angrebsspillet.

Han ærgrede sig blot over, at Danmark brændte for meget.