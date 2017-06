Danske håndboldherrer booker billet til EM i Kroatien

En dansk landsholdstrup uden flere profiler kan så passende drømme om lidt ferie og restitution, når kvalifikationskampen mod Letland er spillet den kommende søndag i Kolding.

Holland blev aldrig nogen hindring, selv om både Mikkel Hansen, Lasse Svan, Anders Eggert, Kasper Søndergaard, Morten Olsen og brødrene René og Henrik Toft Hansen allerede var gået på ferie.

Jannick Green stod i det danske mål fra kampens indledning, mens Niklas Landin udfyldte rollen som reserve.

Det normale førstevalg fra THW Kiel skulle slet ikke have været med, da han skulle have være sparret, men Landin måtte træde til, da Kevin Møller måtte melde fra med en skade.

Hans Lindberg bragte Danmark foran 1-0 på et straffekast efter to minutter, og efter et kvarter udlignede Bobby Schagen til 4-4 for Holland.

Herefter skruede Danmark op for tempoet og løb hjemmeholdet over ende flere gange til 8-4-føring, og efter et kvarter var Danmark foran 9-5, og EM-kursen var for længst lagt med 12-6-føring efterfølgende.

Jacob Holm fra Ribe-Esbjerg fik sin landsholdsdebut, og han leverede varen med det samme og var også manden, der bragte Danmark foran 18-10, som var stillingen ved pausen.

Efter et kvarter i anden halvleg var Danmark stadig komfortabelt foran, og Hans Lindberg kunne efter et kontraløb øge til 24-16.

Fem minutter før tid førte Danmark med ti mål, og Michael Damgaard sikrede storsejren med kampens sidste scoring.

EM i Kroatien spilles fra 12. til 28. januar i Kroatien i 2018.